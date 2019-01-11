2019-01-11T08:33:25+03:00
Общество

«Никакой налички»: в Минстрое Челябинской области рассказали о том, как будут покупать квартиры магнитогорцам, лишившимся крова из-за взрыва

Выбор жилья — право будущих хозяев
Ольга АНТОНОВА
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- Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области- Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Новые квартиры жильцы разрушенных взрывом подъездов смогут приобрести после того, как предоставят в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области документы о праве собственности, о регистрации и составе семьи. Все эти бумаги магнитогорцам, лишившимся крова, оформляли оперативно, в первые дни нового 2019 года, в штабе ликвидации последствий ЧП.

Все собственники получат компенсационные выплаты, соответственно принадлежащим им долям в жилище.

— После предоставления пакета документов и проверки бумаг средства будут сразу переводиться для оформления сделки, — пояснил ИТАР ТАСС министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Кстати, никакой налички ни покупатели, ни продавцы не увидят: средства на покупку нового жилья по сделке купли-продажи переведут на расчетный счет продавца квартиры. Разумеется, право выбора квартиры — за будущими собственниками жилища.

На приобретение квартир утратившим жилища из-за взрыва, прогремевшего 31 декабря, распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выделено 147 млн руб. Квадратный метр оценен в 31 725 руб.

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