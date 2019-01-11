Налетчики заперли жительницу Челябинска в ванной и вынесли из дома технику
Вечером 7 января в квартиру 57-летней жительницы Металлургического района Челябинска позвонили. Она открыла дверь, не посмотрев в глазок. Объясняет, что ждала возвращения сына и даже не думала, что в столь поздний час может прийи кто-то еще. Когда дверь открылась, в квартиру ворвались два незнакомца.
Налетчики потребовали от пенсионерки деньги, которые якобы им задолжал ее сын. Та ничего не дала. Тогда ее заперли в ванной и вынесли их квартиры телевизор и мобильник.
— Наши сотрудники задержали двух ранее неоднократно судимых жителей Челябинска и Копейска. Одному 32, другому 34 года. Похищенное имущество подозреваемые сбыли в ломбард, вырученными деньги потратили. Возбуждено дело за разбой. По статье грозит до 12 лет лишения свободы.
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