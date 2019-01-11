2019-01-11T08:45:22+03:00
Происшествия

Налетчики заперли жительницу Челябинска в ванной и вынесли из дома технику

За разбой им грозит 12 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Подозреваемые уже имеют несколько судимостей. Сейчас они в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВПодозреваемые уже имеют несколько судимостей. Сейчас они в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером 7 января в квартиру 57-летней жительницы Металлургического района Челябинска позвонили. Она открыла дверь, не посмотрев в глазок. Объясняет, что ждала возвращения сына и даже не думала, что в столь поздний час может прийи кто-то еще. Когда дверь открылась, в квартиру ворвались два незнакомца.

Налетчики потребовали от пенсионерки деньги, которые якобы им задолжал ее сын. Та ничего не дала. Тогда ее заперли в ванной и вынесли их квартиры телевизор и мобильник.

— Наши сотрудники задержали двух ранее неоднократно судимых жителей Челябинска и Копейска. Одному 32, другому 34 года. Похищенное имущество подозреваемые сбыли в ломбард, вырученными деньги потратили. Возбуждено дело за разбой. По статье грозит до 12 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Никакой налички»: в Минстрое Челябинской области рассказали о том, как будут покупать квартиры магнитогорцам, лишившимся крова из-за взрыва
В Тургояк сливают фекалии
За новогодние праздники в Челябинске раскрыто восемь убийств
В Челябинске предприниматель задолжал сотрудникам почти миллион и хранил боеприпасы
В центре Челябинска сдирают штукатурку с разрушающегося дома
В квартиры магнитогорцев постучат участковые
Житель Челябинской области пять лет изводит соседей, бросая гирю на пол
Жители Магнитогорска просят подарить им танк
В Челябинске загорелась квартира, где хозяйка годами складировала чужой мусор
Военным летчикам из Челябинской области пришлют новые вертолеты для поиска космонавтов
В Магнитогорске из больницы выписали пострадавшего при взрыве газа в жилом доме
Потерявшегося школьника нашли на вокзале в Челябинске
На Таганае почти сутки искали заблудившуюся пожилую туристку из Перми
Школа в Челябинской области заплатит 40 тыс. рублей ученице за травму
Диспетчера «скорой» наказали в Челябинской области за устную консультацию пациента
Государство частично оплатит билеты по десяти направлениям из аэропорта «Челябинск» и обратно
МЧС России отслеживает выплаты пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске
Следствие рассказало, за что в лесу под Миассом убили предпринимателя
Десять поисково-спасательных операций провели в праздники в национальных парках Южного Урала
Социологи рассчитали индекс счастья для жителей Челябинска
Из-за саммитов-2020 чиновники отказались доделать ремонт ведущей к школе дороги в Челябинской области
Мутко назвал цену квадратного метра, которая компенсирует пострадавшим в Манитогорске потерю собственного жилья
В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры
Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте