Судебный пристав из Челябинской области взял у должников деньги и забрал себе
В Увельский райсуде вынесли приговор бывшему начальнику местного отдела судебных приставов. Признали виновным в превышении полномочий и мошенничестве. Год назад он получил от двух местных деньги на погашения долга. Но не внес их на счет, чтобы далее перевести кредиторам, а забрал себе.
— Общая сумма — 340 тысяч рублей. В ходе расследования дела ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
— Преступление выявлено отделами противодействия коррупции и контрольно-ревизионным, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Экс-сотрудника приговорили к четырем годам условного срока. Приговор еще может быть обжалован.
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