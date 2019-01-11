Судебный пристав из Челябинской области взял у должников деньги и забрал себе

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:32:39+03:00

За это ему дали условный срок

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В Увельский райсуде вынесли приговор бывшему начальнику местного отдела судебных приставов. Признали виновным в превышении полномочий и мошенничестве. Год назад он получил от двух местных деньги на погашения долга. Но не внес их на счет, чтобы далее перевести кредиторам, а забрал себе.

— Общая сумма — 340 тысяч рублей. В ходе расследования дела ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

— Преступление выявлено отделами противодействия коррупции и контрольно-ревизионным, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Экс-сотрудника приговорили к четырем годам условного срока. Приговор еще может быть обжалован.

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