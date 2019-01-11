2019-01-11T12:03:45+03:00
Общество

100 миллионов на мусор: города и районы области получат на новые контейнеры

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начинается с площадки во дворе
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинск первые партии новых мусорных контейнеров большей вместительности прибыли еще осенью. Фото: Архив "КП".В Челябинск первые партии новых мусорных контейнеров большей вместительности прибыли еще осенью. Фото: Архив "КП".
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Почти 100 миллионов рублей из бюджета области по решению губернатора Бориса Дубровского направят в муниципалитеты для покупки новых контейнеров для сбора мусора.

— С 1 января 2019 года мы перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В границах всех кластеров определены точки сбора отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Муниципальным образованиям просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, — подчеркнул Дубровский.

В чем отличие новой схемы обращения с ТКО? Первое: отходы сортируются для переработки максимума.

Второе: области поделена на 5 кластеров.

Третье: обращением с ТКО занимаются региональные операторы. В Магнитогорском, Карабашском и Челябинском кластерах — ООО «Центр коммунального сервиса», в Кыштыме — ООО «Спецсервис», в Горном — МУП «Комритсервис».

Четвертое: в каждом кластере определены точки сбора отходов, предусмотренs мусоросортировочных станций. Вторсырье пойдет на переработку, прочее — на полигон конечного захоронения.

В Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском кластерах установлено более 1 тыс контейнеров, обновляется автопарк регоператоров.

Кстати, губернатор поручил минэкологии определить пилотную территорию по проекту раздельного сбора ТКО.

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