100 миллионов на мусор: города и районы области получат на новые контейнеры
Почти 100 миллионов рублей из бюджета области по решению губернатора Бориса Дубровского направят в муниципалитеты для покупки новых контейнеров для сбора мусора.
— С 1 января 2019 года мы перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В границах всех кластеров определены точки сбора отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Муниципальным образованиям просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, — подчеркнул Дубровский.
В чем отличие новой схемы обращения с ТКО? Первое: отходы сортируются для переработки максимума.
Второе: области поделена на 5 кластеров.
Третье: обращением с ТКО занимаются региональные операторы. В Магнитогорском, Карабашском и Челябинском кластерах — ООО «Центр коммунального сервиса», в Кыштыме — ООО «Спецсервис», в Горном — МУП «Комритсервис».
Четвертое: в каждом кластере определены точки сбора отходов, предусмотренs мусоросортировочных станций. Вторсырье пойдет на переработку, прочее — на полигон конечного захоронения.
В Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском кластерах установлено более 1 тыс контейнеров, обновляется автопарк регоператоров.
Кстати, губернатор поручил минэкологии определить пилотную территорию по проекту раздельного сбора ТКО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06