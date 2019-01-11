2019-01-11T16:15:08+03:00
Общество

Челябинск получит 1,5 миллиарда на развязки

Деньги поступят и из Москвы
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский у строящейся развязки по ул. Братьев Кашириных - ул. Труда. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский у строящейся развязки по ул. Братьев Кашириных - ул. Труда. Фото: gubernator74.ru
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В нынешнем году текущем году только на завершение работ на двух развязках Челябинска (ул. Братьев Кашириных — Труда, Троицкий тракт — ул. Дарвина) город получит боле 1,5 млрд руб.

Деньги, в том числе, пойдут и по программе «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил Борис Дубровский на совещании, посвященном обсуждению Дорожного фонда области-2019.

— Мы ставили задачу привлечь как можно больше средств из федерального бюджета. В том числе, через федеральные программы. И нам идут навстречу, ведь Челябинск в 2020 г примет саммиты. Мы убедили центр увеличить федеральное финансирование: в 2019 г оно выросло в два раза. Мы получим 1,884 млрд руб. Еще из областного добавим 1,576 млрд руб. Южноуральцы осенью увидят хорошие дороги и развязки, — отметил Борис Дубровский.

Благодаря федеральной поддержке в Челябинске отремонтируют развязку на ул. Дарвина — Троицкий тракт. Отремонтируют кольцо, развязку и дорогу по ул. Дарвина. Цена вопроса — более 600 млн руб по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На завершение развязки ул. Братьев Кашириных — ул. Труда из областного бюджета направят более 800 млн руб.

А еще более 1,5 млрд руб получат Челябинск и Магнитогорск на содержание дорог (уборка снега, текущий ремонт и т.д.).

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