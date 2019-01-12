За дрожжи и сигареты задержанные преступники брали на себя чужие дела

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-12T08:08:45+03:00

В Челябинской области будут судить принуждавших их к ложным признаниям

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В Златоусте пойдут под суд бывшие сотрудники полиции и исправительной колонии, которые превышали свои полномочия, чтобы фальсифицировать доказательства по уголовным делам, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Чтобы повысить показатели по раскрытию преступлений, обвиняемые уговаривали следственно-арестованных взять на себя преступления, которые те фактически не совершали. Предоставив трем арестованным продукты питания, сигареты, дрожжи, сим-карты и зарядные устройства для телефонов, обвиняемые получили признания в десяти кражах. Один из арестованных даже был осужден за совершение двух чужих краж, — замечают в пресс-службе.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд.

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