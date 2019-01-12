Молодой друг сдал украшения взрослой подружки в ломбард и прокутил деньги в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-12T09:31:20+03:00

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В Копейске полицейские задержали 29-летнего парня, который обворовал свою 43-летнюю подругу. Мужчина вынес из дома ювелирные украшения на общую сумму 72 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Сотрудники уголовного розыска установили, что знакомый потерпевшей, находясь у нее в гостях в один из праздничных дней, похитил ювелирные изделия, оставленные хозяйкой квартиры без присмотра, — рассказывают в пресс-службе.

Все украшения удалось найти в местных ломбардах. Однако деньги преступник уже потратил на свои нужды.

По постановлению суда украшения будут изъяты и возвращены потерпевшей. А вот вора ждет суд и, возможно, пять лет заключения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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