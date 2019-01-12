2019-01-12T11:14:05+03:00
Общество

В Магнитогорске начинается демонтаж рухнувшего подъезда

Работа займет два месяца
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
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Строители готовы уже в нынешние выходные начать демонтаж рухнувшего подъезда в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв и погибли 39 жильцов. Об этом заявил генеральный директор компании-подрядчика АО «Р.В.С.» Юрий Овчаров.

— Плановый демонтаж секций начнется уже сегодня. На демонтаж отводится два месяца. Как только защитные и вспомогательные сооружения будут сделаны, мы начнем работу. Это будет уже сегодня-завтра, — пообещал Овчаров.

Чуть ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков заявил журналистам, что конструктивные особенности пострадавшего дома позволят в будущем разделить его на две части.

Жильцы, потерявшие свои квартиры, получат деньги от государства на покупку новых квартир. А те, кто сможет вернуться в свои старые квартиры после реконструкции дома, получили временное жилье или деньги на съем квартиры у частников.

Кстати, ранее жильцы дома провели собрание и решили не менять газовые плиты на электрические.

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