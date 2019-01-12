2019-01-12T18:16:26+03:00
Общество

Жителей Челябинска ждет предельно теплое воскресенье

Воздух прогреется до нуля градусов
Лидия ПЕСКОВА
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Идеальный день для прогулок.Идеальный день для прогулок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Воскресенье, 13 января, станет одним из самых теплых дней этой зимы. Синоптики говорят, что в городе потеплеет до 0…-2 градусов. При этом в городе будет по-прежнему падать снег. А сильные порывы ветра (до 18 метров в секунду) принесут нам метели.

Начало следующей рабочей недели обещает быть теплым, но не настолько, как грядущее воскресенье. В ночь на понедельник, 14 января, а также днем в понедельник температура воздуха в Челябинске составит -5…-7 градусов. Снег станет менее интенсивным, а ветер немного стихнет.

Во вторник, 15 января, город ждет резкое похолодание до -12 градусов днем и до -20 ночью, а уже к пятнице тепло снова вернется: до -4 днем и до -12 ночью.

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