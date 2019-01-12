Пятилетний ребенок сломал на горке обе ноги в Челябинской области

12 Янв. 21:19 2019-01-12T21:19:09+03:00

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Несчастный случай произошел в Кыштыме, на площади у дворца культуры «Победа». Пятилетний ребенок, катаясь с горки, сломал обе ноги. Прогулка на свежем воздухе завершилась для малыша в травмпункте, сообщает газета «Кыштымский рабочий».

Обстоятельства происшествия наши коллеги не уточняют. Если учесть, что родители малыша не предъявили к строителям горки и к другим отдыхающим свои претензии, то инцидент, вероятно, случился из-за того, что ребенок выбрал небезопасный способ катания.

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