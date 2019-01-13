400 килограмм металла украл со двора дома житель Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-13T08:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

К полицейским из Златоуста обратился местный житель. Рассказал, что со двора его частного дома исчезла груда металла. Неизвестный под покровом ночи перетаскал сотни кило лома и скрылся.

Вскоре участковый вышел на след 20-летнего парня. Тот не успел сдать похищенное в приемку и закопал 400 кило металла в снегу. Сейчас имущество вернули законному владельцу.

— Возбуждено дело за кражу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06