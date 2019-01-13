Врачи борются за жизнь мужчины из Челябинска, упавшего с девятого этажа

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-13T09:40:19+03:00

С тяжелейшими переломами реанимация доставила его в больницу

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О происшествии в многоэтажка на Университетской набережной в Челябинске рассказали пользователи соцсетей. В полиции информацию подтвердили. Ранним утром 13 января со двора дома на Братьев Кашириных, 87а скорая увезла переломанного мужчину.

— Еще не было шести утра. Парень выпал с девятого этажа. Соседи говорят, что с женой недавно поссорился, — пишут очевидцы.

Сейчас пострадавший в ОКБ №3. Ему 26 лет. За жизнь молодого человека борются врачи. У парня несколько тяжелейших переломов.

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