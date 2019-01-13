Житель Челябинска посадил машину на цепь

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-13T09:46:45+03:00

Вот такая суровая противоугонная система в Челябинске. Фото: Михаил КУЛЕШОВ

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В Челябинске автомобилист обмотал колесо машины цепью и закрепил на замок. Фотография стала хитом соцсетей. Автор сообщает, что сделал ее в Ленинском районе.

Пользователи устроили оживленное обсуждение снимка и выдвигают свои версии:

— Интересно, а он каждый вечер мучается, чтобы установить эту противоугонную систему или временно поставил, пока в отпуск уехал?

— Может этого его наказал кто-нибудь так? Или суровая шутка?

— Явно тачка пенсионера бывалого — насмотрелся по молодости. Возможно, бывший таксист — они и не такое делали с машинами. Боится, что колеса снимут, а они не каждому по карману.

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