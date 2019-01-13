Житель Челябинска посадил машину на цепь
В Челябинске автомобилист обмотал колесо машины цепью и закрепил на замок. Фотография стала хитом соцсетей. Автор сообщает, что сделал ее в Ленинском районе.
Пользователи устроили оживленное обсуждение снимка и выдвигают свои версии:
— Интересно, а он каждый вечер мучается, чтобы установить эту противоугонную систему или временно поставил, пока в отпуск уехал?
— Может этого его наказал кто-нибудь так? Или суровая шутка?
— Явно тачка пенсионера бывалого — насмотрелся по молодости. Возможно, бывший таксист — они и не такое делали с машинами. Боится, что колеса снимут, а они не каждому по карману.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06