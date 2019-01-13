«Нано-урны» в Челябинске дали сбой

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-13T09:55:41+03:00

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В начале года жители Челябинска обсуждали причудливые конструкции, которые появились в Советском районе. Гадали, что же это за странные штыри с дужками. Оказалось, что это конструкция. к которой крепится мусорный мешок. Новинку горожане дружно окрестили «нано-урны».

Чиновники защищали ноу-хау: дескать хотели как лучше для района. На сэкономленные деньги, почти 400 тысяч рублей, накупили новых мусорок и тысячи пакетов. Идею подсмотрели в Париже.

Общественники из урбанистических движений Челябинска сразу же осудили идею и выдали предсказание: конструкции скоро вырвут, разломают, а сигаретные бычки будут прожигать хлипкие пакеты. Так и случилось. Уже сегодня соцсети заполонили фото покореженных «нано-урн».

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