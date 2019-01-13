Гость украл у жителя Копейска дорогой смартфон

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-13T10:45:28+03:00

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В полицию Копейска позвонил местный житель. Рассказал, что у него исчез мобильник и попросил найти. Рассказал, что накануне у него были гости. Оперативники опросили всех и вышли на след похитителя, а тот сам во всем сознался.

Подозреваемым оказался 19-летний парень. Ему приглянулся дорогой смартфон хозяина квартиры и он стащил его, как только владелец вышел в другую комнату. Причем воспользоваться телефоном он не смог. Уверяет, что потерял его в тот же день.

— Стоимость телефона около 26 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу. Грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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