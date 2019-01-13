Деревянные бруски могут упасть на головы посетителей магазина в Магнитогорске
Щит может рухнуть в Магнитогорске.
Возле одного из торговых комплексов Магнитогорска установлена гигантская рекламная конструкция, к которой цепляют баннера. Ветер сорвал одну из вывесок. Очевидцы сообщают, что не только полотно, но и крепежи могут упасть на пешеходов.
— На «Гостином дворе», ветром оторвало рекламное полотно, на котором еле держатся деревянные бруски! Внизу машины и люди! Очень опасно! Администрация ТЦ обратите внимание! — написала автор видео Ирина Клепинова в соцсетях.
В комментариях одни пользователи поддержали автора, другие посетовали, мол с такими проблемами надо в администрацию магазина идти, а не в соцсети ролики выкладывать.
— В нашей время проще в соцсети выложить, быстрее исправят, — защищают пользователи автора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Щит может рухнуть в Магнитогорске.