2019-01-13T16:19:28+03:00
Общество

Деревянные бруски могут упасть на головы посетителей магазина в Магнитогорске

Люди просят администрацию ТЦ поскорее решить проблему
Андрей АБРАМОВ
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Щит может рухнуть в Магнитогорске.

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Возле одного из торговых комплексов Магнитогорска установлена гигантская рекламная конструкция, к которой цепляют баннера. Ветер сорвал одну из вывесок. Очевидцы сообщают, что не только полотно, но и крепежи могут упасть на пешеходов.

— На «Гостином дворе», ветром оторвало рекламное полотно, на котором еле держатся деревянные бруски! Внизу машины и люди! Очень опасно! Администрация ТЦ обратите внимание! — написала автор видео Ирина Клепинова в соцсетях.

В комментариях одни пользователи поддержали автора, другие посетовали, мол с такими проблемами надо в администрацию магазина идти, а не в соцсети ролики выкладывать.

— В нашей время проще в соцсети выложить, быстрее исправят, — защищают пользователи автора.

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Щит может рухнуть в Магнитогорске.

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