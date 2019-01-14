Осторожно: в Челябинской области с балконов кидают елки

СЕГОДНЯ 04:22 2019-01-14T04:22:57+03:00

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Житель Челябинской области возмутился в соцсетях, увидев «улетевшее» с балкона соседа новогоднее дерево.

— У людей совсем совести нет. Уже елки с балкона выкидывают! — написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK и выложил фото.

Оказывается, такая «традиция» существует в Челябинской области давно. Жители пишут, что пользуются именно таким способом в прагматичных целях.

— Зато удобно: по подъезду не тащить и не сыпать иголки. Скинул, пошел поднял — и на мусорку. Главное: ни в кого не попасть, — прокомментировала Екатерина Коршина.

— Я жил в пятиэтажном доме без лифта, и делали так все соседи по взаимному согласию! Чтобы в подъезде не было иголок и смолы, так как мыли все по очереди, — написал Максим Политавкин.

Но есть у такого способа избавления от елки большой минус….

— У нас в прошлом году соседка (сама она работает в ЖРЭУ, управленцем) с балкона выкинула елку, так она за ветки деревьев хорошо зацепилась и висела там до лета, пока не начался спил веток, — отметила Евгения Ковалева.

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