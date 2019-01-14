2019-01-14T04:43:46+03:00
Происшествия

В Челябинске «Мерседес» заехал в бар прямо по ступенькам, на которых стояли люди

За рулем был пьяный водитель
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео, vk.com/typical_chelyabinskКадр из видео, vk.com/typical_chelyabinsk
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В соцсети выложили видео, снятое вчера, 13 января, в Челябинске.

— В районе 5:30 утра на Академика Королева 3 пьяный мужчина за рулем автомобиля «Мерседес» вытворял что-то необыкновенное. Прямо на автомобиле он заехал на ступени к бару. Были вызваны сотрудники ДПС. Они приехали через пять минут и задержали неадекватного водителя. Благо, он не успел уехать пьяным дальше, — написал подписчик группы «Типичный Челябинск» в VK.

На ступеньках бара в это время стояли люди. Но водитель «Мерса», давя на гудок, пер прямо на них. Крики женщин, маты прохожих… А иномарка пытается забраться все выше. И вот уже утыкается в двери заведения.

Не можем показать видео из-за большого количества ненормативной лексики. Судя по кадрам, во время инцидента никто не пострадал.

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