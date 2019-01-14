2019-01-14T05:05:43+03:00
Общество

Родители Магнитогорска возмущены: в школах заставляют покупать лыжи

Иначе ребенок может получить двойку
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Евгения ГУСЕВА
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Покупка лыж ударит по семейному бюджету многих. Об этом написала в соцсетях жительница Магнитогорска.

— Школа № 8. На урок физкультуры родители должны покупать лыжи. Их стоимость — минимум две тыс руб. Те дети, которым родители не купят лыжи, будут на уроке сидеть и смотреть, как другие занимаются. Правильно ли это? Или стоит написать в отдел образования? — спросила Тома Иванова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Оказалось, что такая ситуация не в одной школе. Однако, горожане считают, что в образовательных заведнениях должны быть лыжи. Хоть старенькие, но свои. Мол, не дело принуждать покупать спортинвентарь учеников. Но и у школ на это денег нет.

— В прошлом году у нас были свои лыжи. В этом мы их продали, так как ребенку они уже по росту не подходят. И вот без лыж наш новый год начался с «2» по физре. Лыжи в магазине брать я не считаю нужным, так как это по пять - шесть тысяч на один год выкинуть. Ну можно же альтернативу предложить детям? — написала Юлия Воронцова.

— В программе уже (министерство образование РФ) заложена лыжная подготовка. Кто посмеет отменить? А вот покупка лыж самими учениками — вопрос спорный, конечно. Я покупала обоим своим детям. Потом в школе оставили, — прокомментировала Татьяна Ампилова.

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