В Магнитогорске подросток возле школы выстрелил в одноклассника

СЕГОДНЯ 05:25 2019-01-14T05:58:11+03:00

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Инцидент произошел на крыльце одной из школ Магнитогорска. Подросток «по приколу» выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника.

— Мальчишки расходились после уроков. Сын протянул однокласснику руку, но вместо рукопожатия получил выстрел в ногу. Пробило плотные теплые штаны, снаряд попал в область колена. Администрация школы ограничилась звонком инспектору ПДН и беседой с подростками. Инспектор ПДН после «проверки» никаких мер ни к подростку, ни к его родителям не предприняла. Судмедэкспертизой существенного вреда здоровью сына не установлено. Но где гарантия того, что завтра после полной безнаказанности этому или другому подростку не захочется «по приколу» выстрелить кому-нибудь в глаз или в ухо!? Куда и к кому обратиться? Что мне как матери делать? — написала в группе VK Инна Жалканова.

Стрелок, кстати, учится в девятом классе.

Подписчики группы насоветовали всякое. Но тут появилась мама обидчика.

— Какое наказание она хочет для моего сына? Пневматическое оружие, которое было в школе, нашей семье не принадлежит. ПДН провели все им положенные действия. Ребенок переживал за сделанный по неосторожности поступок. Он не знал, что пистолет заряжен. Я не снимаю со своего сына ответственности и наказала его в семье, как полагается. Маме пораненного мальчика публично приношу свои извинения! — написала Евгения Чернова.

Однако, ее слова вызвали еще больше споров среди пользователей соцсети.

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