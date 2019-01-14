Челябинск встал в десятибалльных пробках из-за снегопада и гололедицы

СЕГОДНЯ 06:26 2019-01-14T07:54:51+03:00

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Сегодня утром, 14 января, южноуральская столица погрязла в пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил заторы в десять баллов. На дорогах произошло несколько ДТП. Автомобилисты жалуются в соцсетях на нечищеные дороги. Ситуацию ухудшило и то, что на многих участках ночью образовалась гололедица.

Серьезный затор сейчас на проспекте Ленина, от улицы Артиллерийская до Российской. Также стоит улица Молодогвардейцев от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Скорость движения здесь — 5 км/ч. Пробка на улице Чичерина от проспекта Победы до Братьев Кашириных. Еще затор на проспекте Победы от Комсомольского проспекта до улицы Труда.

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