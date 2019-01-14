Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-14T06:59:57+03:00

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Рабочая неделя на Южном Урале началась со снегопада и скользких дорог. Сегодня, 14 января, по прогнозу синоптиков в области будет идти мокрый снег, образуется гололедица. Днем ожидается -4, -9, в горах и низинах до -14. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах обещают метели.

В Челябинске тоже облачно с прояснением, снег, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Температура днем -3, -5. Ветер южный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

Из-за ночного снегопада утром южноуральская столица встала в десятибалльных пробках. Скорость движения на многих участках не превышала 5 км/ч. Из-за заторов некоторые челябинцы опоздали на работу. Движение в городе затруднено до сих пор.

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