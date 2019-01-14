В мэрии Челябинска назвали ситуацию по уборке снега рабочей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-14T08:52:48+03:00

По словам чиновников, дороги чистили, как положено, и ночью и утром

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Снегопад снова парализовал движение в Челябинске. Сегодня утром, 14 января, город встал в десятибалльных пробках. Челябинцы завалили соцсети сообщениями, что дороги были не чищены. Однако в городской администрации сообщили, что снегоуборочная техника работала должным образом и ночью, и утром.

— Ситуация совершенно рабочая. Уборка идет по техническим показателям, — заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников на аппаратном совещании. — В 11 часов снегопад должен прекратиться. Завтра к утру все дороги будут почищены. Что касается снежных завалов — они могут лежать на дорогах до девяти дней.

По словам представителя «Южуралмоста», ночью на дороги вывели 120 снегоуборочных машин, а утром снег чистили 90.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в пять баллов.

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