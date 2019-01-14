2019-01-14T09:00:28+03:00
Общество

Авторы лучших рисунков про цирк отправились на новогоднее представление

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Рисуем цирк»
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«Комсомольская правда — Челябинск» подвела итоги конкурса детских рисунков «Рисуем цирк». Победителям досталось по два билета на цирковое представление «Созвездие Деда Мороза», которое состоялось под куполом челябинского цирка.

Редакция искренне благодарит всех юных художников за старание, инициативу и творчество. Участвуйте в конкурсах «Комсомольской правды», и удача вам обязательно улыбнется.

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