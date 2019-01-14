2019-01-14T09:39:30+03:00
Происшествия

Двух жителей Челябинска отправили в колонию за нападение на таксистку и угон ее автомобиля

Преступники угрожали водителю ножом
Валентина ВАГАНОВА
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Виновные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Виновные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое челябинцев сядут в тюрьму за угон и кражу. В августе прошлого года они напали на таксистку, угнали ее автомобиль и вытащили из салона всю выручку.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Двое пьяных приятелей вызвали машину к дому по улице Танкистов. По заявке приехала женщина-таксист.

Немного отъехав от дома, преступники начали действовать. Один, сидя на заднем сиденье, обхватил шею водителя и приставил к горлу нож. Другой стал шарить в бардачке и искать деньги.

Таксистке чудом удалось вырваться из захвата и выскочить из машины. Грабители дали по газам и скрылись.

— В последующем, ввиду преследования автомобиля другим таксистом, обвиняемые остановили автомобиль на улице Мастеровой, захватив с собой вытащенные из бардачка 10 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На днях Тракторозаводский районный суд вынес приговор грабителям. Одному дали 6,5 лет, другому — 7 лет 9 месяцев колонии строго режима.

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