2019-01-14T09:59:11+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года

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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2017 году.

Наибольший рост за год показали объемы кредитования под залог имеющейся недвижимости — более чем в 2 раза, объемы рефинансирования ипотечных кредитов выросли более чем в 1,3 раза по сравнению с результатами 2017 года.

Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк в 2018 году стабильно входил в Топ-10 крупнейших ипотечных банков.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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