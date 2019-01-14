2019-01-14T10:36:33+03:00
Происшествия

Экс-руководитель аппарата Челябинской гордумы пойдет под суд за мошенничество

Юрию Чанову грозит шесть лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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По версии следствия, в марте 2017 года Чанов получил взятку в 300 тысяч рублей от директора НХТ Виталия Богверадзе.По версии следствия, в марте 2017 года Чанов получил взятку в 300 тысяч рублей от директора НХТ Виталия Богверадзе.Фото: Анастасия Осипова
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Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение на бывшего руководителя аппарата Челябинской гордумы Юрия Чанова.

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2017 года Чанов получил 300 тысяч рублей от директора Нового художественного театра Виталия Богверадзе. За эти деньги Чанов должен был обеспечить финансирование международного фестиваля «CHELoBEK ТЕАТРА» за счет Городской думы, на проведение фестиваля требовалось 4 млн рублей. А также включить его в план первоочередных городских мероприятий на 2017 год.

В обязанности Чанова не входили такие полномочия, но он об том умолчал и потребовал от Богверадзе вознаграждение в 10% от общей суммы субсидии — 400 тысяч рублей.

— Весной 2017 года обвиняемый получил от директора театра часть обещанных денежных средств — 300 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию «город Челябинск». Оставшиеся 100 тысяч ему не были переданы, поскольку началось уголовное преследование директора театра за хищение средств, выделенных из бюджета Челябинска в качестве субсидий возглавляемому им Новому художественному театру, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит Юрию Чанову — лишение свободы на шесть лет и штраф.

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