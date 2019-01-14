2019-01-14T11:10:12+03:00
Происшествия

В Челябинской области бывший следователь пообещал матери смягчения наказания для сына-мошенника за 400 тыс. руб.

Родственница обвиняемого заявила о незаконном предложении в полицию
Валентина ВАГАНОВА
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В Магнитогорске бывший старший следователь по расследованию экономических преступлений пойдет под суд за покушение на мошенничество. По версии следствия, он попытался обмануть родственников арестованного.

В следственном отделе расследовалось уголовное дело на организатора одного из кредитно-потребительских кооперативов города. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и заключили под стражу.

Старший следователь знал лично мошенника и его семью. Предложил матери за 400 тысяч рублей оказать содействие в исходе уголовного дела. При этом уголовное дело находилось в работе другого следователя. Мать арестованного заподозрила неладное и обратилась в полицию.

— Под контролем полицейских при передаче части денег, в размере 100 тысяч рублей, обвиняемого задержали. Его уволили со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На днях материалы уголовного дела передали в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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