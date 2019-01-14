2019-01-14T12:02:39+03:00
Общество

После праздников на Южном Урале ждут первые случаи гриппа

Во время новогодних каникул заболеваемость упала втрое
Лидия ПЕСКОВА
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Медики говорят. что скоро в область нагрянет грипп.Медики говорят. что скоро в область нагрянет грипп.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заболеваемость ОРВИ резко пошла на спад во время январских праздников. Обращений к врачам в эти дни было меньше в три раза, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

— В целом ситуация на Южном Урале остается неэпидемической. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, максимальное — среди школьников 7-14 лет и подростков (в четыре и пять раз соответственно), — говорят в ведомстве.

Случаев гриппа в новогодние праздники тоже не было. В основном, народ косят вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Однако после новогодних каникул медики прогнозируют рост числа заболевших и даже первые случаи заболевания гриппом. Учителям рекомендовано не пускать на уроки больных детей.

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