После праздников на Южном Урале ждут первые случаи гриппа

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-14T12:02:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Заболеваемость ОРВИ резко пошла на спад во время январских праздников. Обращений к врачам в эти дни было меньше в три раза, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

— В целом ситуация на Южном Урале остается неэпидемической. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, максимальное — среди школьников 7-14 лет и подростков (в четыре и пять раз соответственно), — говорят в ведомстве.

Случаев гриппа в новогодние праздники тоже не было. В основном, народ косят вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Однако после новогодних каникул медики прогнозируют рост числа заболевших и даже первые случаи заболевания гриппом. Учителям рекомендовано не пускать на уроки больных детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06