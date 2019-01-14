2019-01-14T14:37:10+03:00
Общество

В Магнитогорске расселяют еще два подъезда в доме на Карла Маркса, 164

Пока людей попросили оставить квартиры временно
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
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В доме по проспекту Карла Маркса, 164, в Магнитогорске, где 31 декабря взорвался бытовой газ, начались работы по демонтажу 7-го и 8-го подъездов. В целях безопасности жителей 9-го и 10-го подъездов просят покинуть свои квартиры в течение двух дней, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, специалисты вынесли заключение, что 7-й и 8-й подъезды не пригодны для жизни. Их решено снести. К каким последствиям приведет частичный разбор дома, спрогнозировать трудно. Поэтому на время работ решено расселить два соседних подъезда справа. Подъездам слева от места взрыва ничего не угрожает. Часть дома с 1-го по 6-й подъезд изначально построены как отдельно стоящий дом.

На время ремонтных работ граждане могут поселиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья. Для этого необходимо подойти в штаб, расположенный в администрации города на проспекте Ленина, 72.

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Но нормальной жизнью этот быт все равно не назвать: люди лишились близких, имущества, на их глазах рухнула жизнь всего подъезда. И возможно, на этом их ужасы не закончились: если уцелевшие подъезды признают пригодным для проживания, всего через три месяца жильцам придется вернуться в изъеденные трещинами стены и бояться каждого звука. (далее)

Какие квартиры смогут купить жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске на компенсацию от государства

«КПЧелябинск» изучила рынок недвижимости в Магнитогорске и посмотрела, что можно купить на компенсацию от государства. В обрушившемся подъезде у жильцов была техника, мебель. (далее)

В Магнитогорске разделят на два здания дом, где произошёл взрыв.

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