В Магнитогорске расселяют еще два подъезда в доме на Карла Маркса, 164

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-14T14:37:10+03:00

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В доме по проспекту Карла Маркса, 164, в Магнитогорске, где 31 декабря взорвался бытовой газ, начались работы по демонтажу 7-го и 8-го подъездов. В целях безопасности жителей 9-го и 10-го подъездов просят покинуть свои квартиры в течение двух дней, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, специалисты вынесли заключение, что 7-й и 8-й подъезды не пригодны для жизни. Их решено снести. К каким последствиям приведет частичный разбор дома, спрогнозировать трудно. Поэтому на время работ решено расселить два соседних подъезда справа. Подъездам слева от места взрыва ничего не угрожает. Часть дома с 1-го по 6-й подъезд изначально построены как отдельно стоящий дом.

На время ремонтных работ граждане могут поселиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья. Для этого необходимо подойти в штаб, расположенный в администрации города на проспекте Ленина, 72.

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Но нормальной жизнью этот быт все равно не назвать: люди лишились близких, имущества, на их глазах рухнула жизнь всего подъезда. И возможно, на этом их ужасы не закончились: если уцелевшие подъезды признают пригодным для проживания, всего через три месяца жильцам придется вернуться в изъеденные трещинами стены и бояться каждого звука. (далее)

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