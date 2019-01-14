2019-01-14T16:31:36+03:00
Происшествия

Житель Челябинска пойдет под суд за «минирование» зданий правительства и КУИЗО

За сообщение о взрыве ему грозит до 8 лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Дело на него передано в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.Дело на него передано в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске осудят местного жителя, который в конце прошлого года позвонил в несколько госучреждений и сообщил, что в их зданиях заложена бомба. Спецслужбы оперативно определили, откуда поступил звонок и нашли лжеминера. Им оказался 57-летний житель. Он находился у себя в квартире, в Центральном районе, и был сильно пьян.

— Мужчина с городского телефона позвонил на телефоны Управления по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области и Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска. Своими действиями он дестабилизировал деятельность органов власти, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Лжеминеру грозит до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело на него передано в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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