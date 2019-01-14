В Челябинске мать с двумя детьми сбили по дорогу в школу
ДТП произошло сегодня утром, 14 января, напротив дома №1а по улице Первомайская. Водитель на Daewoo Nexia наехал на мать, которая вела детей в школу. Семья шла по краю дороги и, тем самым, нарушала правила дорожного движения.
— В результате ДТП пострадали трое, в том числе двое девятилетних детей. Все пострадавшие получили телесные повреждения, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Для ликвидации последствий аварии привлекался пожарно-спасательный расчет.
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