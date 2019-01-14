2019-01-14T17:43:17+03:00
Общество

В Челябинской области работник пожарной части в свой выходной спас старушку

Он вытащил бабушку из горящего дома
Валентина ВАГАНОВА
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Дмитрий Дунаев работает в пожарной части №117 уже пять лет. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Дмитрий Дунаев работает в пожарной части №117 уже пять лет. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
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Эта добрая история произошла в Каслях на минувших выходных. Работник пожарной части №117 Дмитрий Дунаев ехал по личным делам. Вдруг на улице Луначарского заметил клубы дыма из частного деревянного дома. Подъехав ближе, Дмитрий увидел пламя на крыше гаража, которое вот-вот могло перекинуться на жилище. Собравшиеся рядом соседи сказали, что в доме находится престарелая хозяйка.

— Дмитрий, не раздумывая, бросился в дом и стал искать старушку. Она сидела в самой дальней комнате, занималась своими делами и даже не подозревала о пожаре. Дунаев помог пенсионерке одеться в теплую одежду, вывел ее на улицу и передал соседям, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Бабушка сказала Дмитрию, что в доме могут быть трое внуков. Тогда пожарный снова вернулся в горящий дом, обежал все комнаты, но никого не нашел. Как позже выяснилось, дети катались с горки на соседней улице.

Когда прибыли огнеборцы спасатель доложил им обстановку и помог потушить пожар.

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