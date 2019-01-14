2019-01-14T18:56:18+03:00
Происшествия

Водитель насмерть разбился в лобовом ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области

Еще двоих пострадавших с травмами увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель Daewoo Nexia погиб на месте. Фото: ОМВД по Варненскому району.Водитель Daewoo Nexia погиб на месте. Фото: ОМВД по Варненскому району.
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Сегодня днем, 14 января, в Варненском районе во время снегопада столкнулись две иномарки. Водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался с Nissan.

От удара разнесло переднюю часть обеих машин. Сорокалетний водитель Daewoo Nexia, проживавший в Чесменском районе, скончался на месте. Его тело вызволяли из искореженного автомобиля спасатели.

— Водитель и пассажирка Nissan, проживающие в Оренбургской области, выжили. С телесными повреждениями их госпитализировали в Варненскую центральную больницу, — рассказали в ОМВД по Варненскому району.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ночной снегопад создал непростую ситуацию на дорогах в области. Так, в Челябинске сегодня произошло почти два десятка ДТП, утром город встал в десятибалльных пробках. Однако, по мнению властей, ситуация с уборкой снега была рабочей.

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