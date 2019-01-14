Водитель насмерть разбился в лобовом ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области
Сегодня днем, 14 января, в Варненском районе во время снегопада столкнулись две иномарки. Водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался с Nissan.
От удара разнесло переднюю часть обеих машин. Сорокалетний водитель Daewoo Nexia, проживавший в Чесменском районе, скончался на месте. Его тело вызволяли из искореженного автомобиля спасатели.
— Водитель и пассажирка Nissan, проживающие в Оренбургской области, выжили. С телесными повреждениями их госпитализировали в Варненскую центральную больницу, — рассказали в ОМВД по Варненскому району.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ночной снегопад создал непростую ситуацию на дорогах в области. Так, в Челябинске сегодня произошло почти два десятка ДТП, утром город встал в десятибалльных пробках. Однако, по мнению властей, ситуация с уборкой снега была рабочей.
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