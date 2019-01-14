Водитель насмерть разбился в лобовом ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:47 2019-01-14T18:56:18+03:00

Еще двоих пострадавших с травмами увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 14 января, в Варненском районе во время снегопада столкнулись две иномарки. Водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался с Nissan.

От удара разнесло переднюю часть обеих машин. Сорокалетний водитель Daewoo Nexia, проживавший в Чесменском районе, скончался на месте. Его тело вызволяли из искореженного автомобиля спасатели.

— Водитель и пассажирка Nissan, проживающие в Оренбургской области, выжили. С телесными повреждениями их госпитализировали в Варненскую центральную больницу, — рассказали в ОМВД по Варненскому району.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ночной снегопад создал непростую ситуацию на дорогах в области. Так, в Челябинске сегодня произошло почти два десятка ДТП, утром город встал в десятибалльных пробках. Однако, по мнению властей, ситуация с уборкой снега была рабочей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06