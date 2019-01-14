Жительница Челябинской области продавала холодное оружие в соцсетях

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-14T19:39:01+03:00

За этот кинжал продавец просила 1700 рублей. Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

За это ей грозит до двух лет тюрьмы

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В Магнитогорске задержали 28-летнюю местную жительницу за незаконный оборот оружия. Она разместила в соцсетях объявление о продаже стилета — небольшого кинжала с тонким клинком.

Во время проверочной закупки на привокзальной площади станции Магнитогорск — Пассажирский транспортные полицейские задержали продавщицу. Она продала стилет за 1700 рублей. После сделки его изъяли и направили на экспертизу.

— Дознавателями Магнитогорского линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Продавцу кинжала грозит до двух лет тюрьмы.

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