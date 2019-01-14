Жительница Челябинской области продавала холодное оружие в соцсетях
В Магнитогорске задержали 28-летнюю местную жительницу за незаконный оборот оружия. Она разместила в соцсетях объявление о продаже стилета — небольшого кинжала с тонким клинком.
Во время проверочной закупки на привокзальной площади станции Магнитогорск — Пассажирский транспортные полицейские задержали продавщицу. Она продала стилет за 1700 рублей. После сделки его изъяли и направили на экспертизу.
— Дознавателями Магнитогорского линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Продавцу кинжала грозит до двух лет тюрьмы.
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