2019-01-15T04:46:56+03:00
Общество

В Челябинске пассажиры троллейбуса массово пришли на помощь водителю

10 мужчин толкали транспорт до остановки
Ирина КАРЕЛИНА
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Пассажиры толкают троллейбус. Кадр из видео, vk.com/typical_chelyabinskПассажиры толкают троллейбус. Кадр из видео, vk.com/typical_chelyabinsk
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На центральной улице Челябинска около остановки «Театр ЧТЗ» вечером 11 декабря застрял троллейбус 1041. Поломка. Вчера в соцсетях появилось видео, как пассажиры помогли водителю.

— Стоит на перекрестке Героев Танкограда и Ленина. Возможно, мешает движению трамвая. Водитель бегает вокруг. На помощь пришли водитель трамвая и кондуктор, пытаются столкнуть с путей, — рассказали в группе «Челябинский транспорт» в VK очевидцы происшествия.

Троллейбус встал посреди дороги. Фото: vk.com/cheltr74

Троллейбус встал посреди дороги. Фото: vk.com/cheltr74

Однако, двух человек для этого оказалось мало. И тогда из троллейбуса вышли пассажиры. Помочь вызвались 10 мужчин. И все получилось! Проезжающий мимо автомобилист снял дружную работу пассажиров на видеорегистратор и выложил в соцсети.

— Сам не раз принимал в таком мероприятии участие. Даже трамвай толкали один раз на площади: в мороз в горку не смог подняться, — прокомментировал подписчик группы «Типичный Челябинск» Александр Гелич.

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В Челябинске пассажиры троллейбуса помогли ему доехать до остановки.

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