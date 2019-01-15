В Челябинске пассажиры троллейбуса массово пришли на помощь водителю

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-15T04:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На центральной улице Челябинска около остановки «Театр ЧТЗ» вечером 11 декабря застрял троллейбус 1041. Поломка. Вчера в соцсетях появилось видео, как пассажиры помогли водителю.

— Стоит на перекрестке Героев Танкограда и Ленина. Возможно, мешает движению трамвая. Водитель бегает вокруг. На помощь пришли водитель трамвая и кондуктор, пытаются столкнуть с путей, — рассказали в группе «Челябинский транспорт» в VK очевидцы происшествия.

Троллейбус встал посреди дороги. Фото: vk.com/cheltr74

Однако, двух человек для этого оказалось мало. И тогда из троллейбуса вышли пассажиры. Помочь вызвались 10 мужчин. И все получилось! Проезжающий мимо автомобилист снял дружную работу пассажиров на видеорегистратор и выложил в соцсети.

— Сам не раз принимал в таком мероприятии участие. Даже трамвай толкали один раз на площади: в мороз в горку не смог подняться, — прокомментировал подписчик группы «Типичный Челябинск» Александр Гелич.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06