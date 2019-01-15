2019-01-15T04:52:39+03:00
Общество

«Давайте поможем»: актер Стас Ярушин в свой День Рождения высказался о трагедии в Магнитогорске

Такой пост он выложил в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: из аккаунта Стаса Ярушина в "Инстаграме"Фото: из аккаунта Стаса Ярушина в "Инстаграме"
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Трагедия в Магнитогорске никого не оставила равнодушным. Свое мнение о ситуации вокруг взрыва высказал известный артист Стас Ярушин.

— Вы все знаете, что произошло в Магнитогорске 31 декабря. Взрыв бытового газа, который стал ужасной трагедией для жителей города. Я никак не хотел комментировать, чтобы не давать повода всяким слухам и доводам распространяться в комментариях. Но, как оказалось, некоторым ничего не чуждо, и на трагедии начинают строить небылицы. Я этого вообще не понимаю, как им только совесть позволяет.

Я выражаю глубокие соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Я даже не рискну думать, насколько это тяжело. Это ужасно! Считаю невероятным чудом спасение 11-месячного Вани. Мы с тобой!

Пожалуйста, не доверяйте сомнительной информации и не поддавайтесь панике. Давайте лучше поддержим и поможем тем, что в наших силах. Бывает одним словом можно навредить, — написал Ярушин в своем аккаунте в «Инстаграме».

Подписчики Стаса поддержали его. А кто-то заметил, что у актера День Рождения. Действительно, 14 января, когда он выложил этот пост, ему исполнилось 37 лет.

Стас Ярушин родился и жил в Челябинске до того, как актерская карьера не увлекла его в столицу. Но и сейчас артист не забывает свою малую Родину.

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