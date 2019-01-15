Жители Челябинска могут обойтись без Интернета
В России вычислили самые интернет-зависимые города. И Челябинск не вошел даже в первую половину списка. В топ-3 попали Москва, Екатеринбург и Краснодар. Легко могут жить без вай-фая жители таких городов, как Саратов, Чита и Саранск. Челябинск в списке оказался 13-м из 20, сразу за Казанью.
Рейтинг сформирован на основе результатов социологического опроса. Людей спрашивали, например, как часто они выходят в Интернет и что он значит для них (необходимость или развлечение).
Исследованием занималось агентство ZOOM MARKET. Общая выборка составила 2400 респондентов.
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