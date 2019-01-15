«В столовой живут кошки, а в палатах — тараканы»: пациент рассказал об антисанитарии в больнице Магнитогорска

СЕГОДНЯ 04:50 2019-01-15T04:50:13+03:00

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Посмотришь на такое — и болеть передумаешь.

— 1-я городская больница им. Г.И. Дробышева.Терапевтическое отделение N2. Разваленные душевые. Полная антисанитария в туалете. В палатах маршируют тараканы. В столовой живут кошки. В подъезде тоже кошки и целая свалка бычков и пачек от сигарет. Не больница, а приют для бомжей, — анонимно написал пациент больницы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK и выложил фото.

Подписчики не поверили своим глазам: «А это точно больница?!»

Такое фото выложил автор поста про больницу. Фото: vk.com/magnitkacity

— Да, я там недавно лежала с пневмонией. Утром просыпаешься — а в кружке тараканы, — прокомментировала Ирина Горковенко.

Однако, многие отметили, что в таком состоянии больницы виноваты и сами пациенты. Кидать бычки прямо на пол в туалете и подъезде — много ума не надо.

— Лежала в лор отделении, и могу сказать: все наоборот. Пластиковые окна в палатах и коридорах, читая сантехника новая, все сверкало, линолеум хороший в палатах, все чисто и койки хорошие. А уж тараканов и подавно не видела, и ни одного бычка на лестничных проемах. Персонал очень хороший: добрый, отзывчивый, — написала Екатерина Колчева.

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