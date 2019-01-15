2019-01-15T06:15:55+03:00
Общество

Жительница Челябинска после родов перестала двигаться и дышать

Родные просят помощи у южноуральцев
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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35-летняя Ольга Кошмар родила дочку 21октября прошлого года. Ребенок появился на свет абсолютно здоровым, а сама мама уже третий месяц находится в реанимации.

После родов Ольга перестала самостоятельно дышать и двигаться. Врачи ставят женщине диагноз: инфаркт головного мозга, шейного и грудного сегментов спинного мозга.

— Все это время за Ольгу дышит аппарат ИВЛ. Она в сознании — все помнит, понимает и разговаривает, — рассказывают родные челябинки.

По их словам молодая женщина нуждается в профессиональной реабилитации. Несмотря на старания и заботу врачей больницы №5, состоянии Ольги не улучшается. Родственники Ольги просят у южноуральцев помощи. Больную необходимо перевести в другую больницу, где есть соответствующее оборудование и узкие специалисты, либо отправить на лечение в Москву.

Телефон для связи: 89127793377 -Любовь.

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