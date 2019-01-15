В Челябинске из-за пожара в общежитии эвакуировали 21 человека

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-15T07:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в пятиэтажном доме на улице Энергетиков произошел днем 14 января. На втором этаже загорелась квартира. Из окон повалил дым. Огнеборцы прибыли на место через 7 минут.

— По маршевым пролетам на улицу вывели 18 жильцов. Двух человек спасали из окон с помощью автолестницы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На пороге горящей квартиры пожарные обнаружили мужчину. Он надышался дыма и потерял сознание. Огнеборцы положили пострадавшего на носилки и передали медикам. Хозяина комнаты, где произошло возгорание, спасти не удалось. Его обгоревшее тело нашли на диване.

Причина пожара сейчас устанавливается. По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06