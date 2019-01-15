В Челябинске из-за пожара в общежитии эвакуировали 21 человека
Пожар в пятиэтажном доме на улице Энергетиков произошел днем 14 января. На втором этаже загорелась квартира. Из окон повалил дым. Огнеборцы прибыли на место через 7 минут.
— По маршевым пролетам на улицу вывели 18 жильцов. Двух человек спасали из окон с помощью автолестницы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
На пороге горящей квартиры пожарные обнаружили мужчину. Он надышался дыма и потерял сознание. Огнеборцы положили пострадавшего на носилки и передали медикам. Хозяина комнаты, где произошло возгорание, спасти не удалось. Его обгоревшее тело нашли на диване.
Причина пожара сейчас устанавливается. По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным.
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