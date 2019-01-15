2019-01-15T09:05:08+03:00
Происшествия

Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, выбрали новые квартиры

По желанию они могут приобрести жилье в любом городе Челябинской области
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Автор фото: Ульяна ШЕВЧЕНКОАвтор фото: Ульяна ШЕВЧЕНКОФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Магнитогорцы, оставшиеся без крыши над головой после взрыва в доме №164 по проспекту Карла Маркса, начали получать единовременную выплату для покупки жилья. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, соответствующие документы получили собственники трех квартир из 7 и 8 подъездов. По решению городских властей эти подъезды в скором времени демонтируют.

— Деньги из бюджета не передают непосредственно пострадавшим. Их перечисляют на банковский счет продавца квартиры. А гарантийным подтверждением оплаты сделки является уведомление. В нем указывается какая сумма предусмотрена его владельцу на приобретение недвижимости. Как только остальные пострадавшие выберут себе новое жилье, им также выдадут уведомления, — пояснили в пресс-службе главы региона.

Сумма единовременной выплаты определяется по количеству квадратных метров общей площади в утраченной квартире при стоимости одного квадратного метра в 31,7 тысячи рублей.

Кроме этого, пострадавшие в ЧП в Магнитогорске получат выплату из областного бюджета за потерю имущества на сумму от 300 до 500 тысяч рублей и плату из благотворительного фонда «Металлург» на такую же сумму.

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