Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, выбрали новые квартиры
Магнитогорцы, оставшиеся без крыши над головой после взрыва в доме №164 по проспекту Карла Маркса, начали получать единовременную выплату для покупки жилья. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, соответствующие документы получили собственники трех квартир из 7 и 8 подъездов. По решению городских властей эти подъезды в скором времени демонтируют.
— Деньги из бюджета не передают непосредственно пострадавшим. Их перечисляют на банковский счет продавца квартиры. А гарантийным подтверждением оплаты сделки является уведомление. В нем указывается какая сумма предусмотрена его владельцу на приобретение недвижимости. Как только остальные пострадавшие выберут себе новое жилье, им также выдадут уведомления, — пояснили в пресс-службе главы региона.
Сумма единовременной выплаты определяется по количеству квадратных метров общей площади в утраченной квартире при стоимости одного квадратного метра в 31,7 тысячи рублей.
Кроме этого, пострадавшие в ЧП в Магнитогорске получат выплату из областного бюджета за потерю имущества на сумму от 300 до 500 тысяч рублей и плату из благотворительного фонда «Металлург» на такую же сумму.
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