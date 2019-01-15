2019-01-15T09:25:23+03:00
Общество

«Не хотим как Челябинск»: в Калининграде отказались от проектов, угрожающих экологии

Глава региона решил бороться за чистый воздух
Лидия ПЕСКОВА
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Алиханов на яхте в Калининградском заливе. Он знает, что ему нужно сберечь, и не хочет превращать родные красоты в Челябинск.Алиханов на яхте в Калининградском заливе. Он знает, что ему нужно сберечь, и не хочет превращать родные красоты в Челябинск.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона не будут воплощать в жизнь инвестиционные проекты, которые могут нанести ущерб экологии региона. Заявление сделано на заседании общественно-политического совета в правительстве области в минувший понедельник, 14 января.

В качестве негативного примера, где экология страдает от промышленных выбросов, губернатор назвал Челябинск.

— Для нас экология — всегда приоритет. Мы не хотим делать из Калининградской области Челябинск, да простят меня коллеги. У нас есть большой рекреационный потенциал, мы планируем серьезно развивать туристическую отрасль, — сказал Антон Алиханов.

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