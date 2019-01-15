В Челябинске установят памятные стелы воинам-интернационалистам

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-15T09:27:34+03:00

На них будут написаны имена 622 человек

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Стелы из черного гранита появятся на аллее Славы у памятника «Доблестным сынам Отечества».

— На них будут выгравированы имена 622 воинов-интернационалистов: 18 военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации посмертно, и 604 южноуральцев, погибших при исполнении воинского долга с 1971 по 2012 годы, — сообщают в организации «Боевое братство».

С инициативой создания такого памятника выступили руководители общественных организаций, в том числе матери и вдовы Героев России.

Торжественное открытие мемориала состоится в четверг 17 января в 10 часов утра.В нем примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, родственники погибших воинов-южноуральцев, представители военных и правоохранительных органов, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, а также учащиеся кадетских школ Челябинска.

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