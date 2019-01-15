Владимир Путин обсудит с правительством взрывы в Магнитогорске и Шахтах

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-15T10:26:47+03:00

Президент Путин прибыл в Манитогорск в день обрушения подъезда дома по пр. Карла Маркса. Фото: Илья Московец/ТАСС

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16 дней назад, ранним утром, в Магнитогорске от мощного взрыва обрушился седьмой подъезд многоэтажного дома №164 по пр. Карла Маркса. Основная версия — взрыв бытового газа. Тогда, 31 декабря, под завалами погибли 39 человек. Чудесным образом удалось спасти 10-месячного Ванечку Фокина: он восстанавливает здоровье в Москве, в клинике доктора Рошаля.

Обрушенный 7й и пострадавший 8й подъезд сейчас демонтируют. На время разбора конструкций расселены 5, 6, 9 и 10й подъезды.

Решение по судьбе дома примут после комплексной экспертизы. Лишившиеся квартир получат новое жилье. Сумма рассчитывается исходя из площади утраченного жилья, умноженной на стоимость квадратного метра: 31 725 руб.

Кстати, три пострадавшие семьи выбрали новые квартиры. Бюджетные деньги продавцу недвижимости перечисляются на счет.

В черный для Магнитогорска день, 31 декабря, на место ЧП прилетел президент России Владимир Путин. Он распорядился оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Все дни разбора завалов в Магнитогорске работал губернатор Борис Дубровский, его заместители и министры.

Во вторник, 15 января, Владимир Путин проведет заседание с членами правительства. В повестке — тема взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах (Ростовская область). На заседание приглашен губернатор Борис Дубровский, сообщают Телеграм-каналы.

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Как мы искали данные однушки, в которой, возможно, был эпицентр взрыва. По нашей схеме на втором этаже находились всего две квартиры: 315-ая и 316-ая. В 316-ой жили муж и жена с детьми. А однокомнатная картира N315 пустовала. (далее)

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