В Челябинске иномарка лоб в лоб столкнулась с трамваем

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-15T10:29:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло сегодня, 15 января на перекрестке проспекта Победы с улицей Краснознаменная. По словам очевидцев, водитель иномарки по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. В этот момент по ним двигался вагон 17-го маршрута. Столкновения избежать не удалось. Легковушка застряла между трамваем и электроопорой.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Из-за аварии на трамвайных путях пришлось закрыть движение в сторону улицы Чичерина.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06