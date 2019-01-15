2019-01-15T10:29:38+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка лоб в лоб столкнулась с трамваем

«Легковушка» вылетела на трамвайные пути
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Челябинский транспорт"Фото: vk.com "Челябинский транспорт"
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ДТП произошло сегодня, 15 января на перекрестке проспекта Победы с улицей Краснознаменная. По словам очевидцев, водитель иномарки по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. В этот момент по ним двигался вагон 17-го маршрута. Столкновения избежать не удалось. Легковушка застряла между трамваем и электроопорой.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Из-за аварии на трамвайных путях пришлось закрыть движение в сторону улицы Чичерина.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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