В Челябинске иномарка лоб в лоб столкнулась с трамваем
ДТП произошло сегодня, 15 января на перекрестке проспекта Победы с улицей Краснознаменная. По словам очевидцев, водитель иномарки по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. В этот момент по ним двигался вагон 17-го маршрута. Столкновения избежать не удалось. Легковушка застряла между трамваем и электроопорой.
О пострадавших пока ничего не сообщается. Из-за аварии на трамвайных путях пришлось закрыть движение в сторону улицы Чичерина.
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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