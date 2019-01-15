Билеты на игры ХК «Трактор» в Челябинске подешевеют на 30% на один час

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-15T12:07:51+03:00

Акция «Счастливый час» пройдет 15 января с 18.00 до 19.00

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Сегодня болельщиков «черно-белых» ждет приятный сюрприз. В пресс-службе клуба сообщили, что на ближайшие домашние игры «медведей» болельщики смогут приобрести билеты с 30-процентной скидкой. Речь идет о матчах с нижегородским «Торпедо» (17 января) и подмосковным «Витязем» (30 января).

Акции «Счастливый час» в Челябинске пройдет сегодня 15 января с 18.00 до 19.00.

Билеты можно приобрести:

— в кассах ДС «Юность» (просп. Свердловский, 51)

— в кассах ЛД «Трактор» (ул. Савина, 1)

— в кассах Ледовой арены «Трактор» имени В.К. Белоусова (ул. 250-летия Челябинска, 38)

— на сайте booking.hctraktor.org

Напомним, что цена билетов на домашние матчи «Трактора» в сезоне 2018-2019 варьируется от 200 до 950 рублей.