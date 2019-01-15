Билеты на игры ХК «Трактор» в Челябинске подешевеют на 30% на один час
Сегодня болельщиков «черно-белых» ждет приятный сюрприз. В пресс-службе клуба сообщили, что на ближайшие домашние игры «медведей» болельщики смогут приобрести билеты с 30-процентной скидкой. Речь идет о матчах с нижегородским «Торпедо» (17 января) и подмосковным «Витязем» (30 января).
Акции «Счастливый час» в Челябинске пройдет сегодня 15 января с 18.00 до 19.00.
Билеты можно приобрести:
— в кассах ДС «Юность» (просп. Свердловский, 51)
— в кассах ЛД «Трактор» (ул. Савина, 1)
— в кассах Ледовой арены «Трактор» имени В.К. Белоусова (ул. 250-летия Челябинска, 38)
— на сайте booking.hctraktor.org
Напомним, что цена билетов на домашние матчи «Трактора» в сезоне 2018-2019 варьируется от 200 до 950 рублей.