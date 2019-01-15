2019-01-15T12:53:10+03:00
Общество

Мать грудничка обнаружила плесень в соке из магазина в Челябинской области

Женщина зареклась поить сына витаминами из пластиковых бутылок
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:

Жительница Копейска купила сок в пластиковой бутылке. Такой удобно брать с собой на прогулку, когда идешь на улицу с малышом. А когда вскрыла яркую упаковку, обнаружила в бутылке плесень. Изображение испорченного продукта молодая мама выложила в соцсети.

— Нарушена герметичность, вот сок и зацвел, — осадила пыл мамочки Мариам Скрипова. — Проверять нужно любые продукты.

Другие пользователи соцсети использовали этот пост как еще один повод напомнить мамам, что детей нужно кормить натуральным продуктом, а вместо соков — варить компоты и морсы.

— Компоты своим детям всегда сама варила. Сейчас круглый год, даже зимой, есть замороженные ягоды из сада. Мы покупали соки ребенку в исключительных случаях, — пишет Вера Дубинина.

— Мамочки, зачем вы травите своих детей всякими кашами и прочим из магазина? Неужели вы такие ленивые? Купите сухофруктов, сварите ребенку компот, заварите шиповник, сделайте пюре из свежих овощей сами! зачем вы травите детей химией? — недоумевает Жанна Борисова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Сок с гадостью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Билеты на игры ХК «Трактор» в Челябинске подешевеют на 30% на один час
В Челябинске иномарка лоб в лоб столкнулась с трамваем
Владимир Путин обсудит с правительством взрывы в Магнитогорске и Шахтах
Легендарному бойцу Джеффу Монсону сделали операцию в Челябинской области
В Челябинске установят памятные стелы воинам-интернационалистам
«Не хотим как Челябинск»: в Калининграде отказались от проектов, угрожающих экологии
Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, выбрали новые квартиры
В Челябинске из-за пожара в общежитии эвакуировали 21 человека
Детей на Южном Урале лечат в тюремных условиях
Жительница Челябинска после родов перестала двигаться и дышать
«Давайте поможем»: актер Стас Ярушин в свой День Рождения высказался о трагедии в Магнитогорске
«В столовой живут кошки, а в палатах — тараканы»: пациент рассказал об антисанитарии в больнице Магнитогорска
Жители Челябинска могут обойтись без Интернета
В Челябинске пассажиры троллейбуса массово пришли на помощь водителю
Жительница Челябинской области продавала холодное оружие в соцсетях
Водитель насмерть разбился в лобовом ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области
В Челябинской области работник пожарной части в свой выходной спас старушку
В Челябинске мать с двумя детьми сбили по дорогу в школу
Житель Челябинска пойдет под суд за «минирование» зданий правительства и КУИЗО