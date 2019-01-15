Мать грудничка обнаружила плесень в соке из магазина в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-15T12:53:10+03:00

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Жительница Копейска купила сок в пластиковой бутылке. Такой удобно брать с собой на прогулку, когда идешь на улицу с малышом. А когда вскрыла яркую упаковку, обнаружила в бутылке плесень. Изображение испорченного продукта молодая мама выложила в соцсети.

— Нарушена герметичность, вот сок и зацвел, — осадила пыл мамочки Мариам Скрипова. — Проверять нужно любые продукты.

Другие пользователи соцсети использовали этот пост как еще один повод напомнить мамам, что детей нужно кормить натуральным продуктом, а вместо соков — варить компоты и морсы.

— Компоты своим детям всегда сама варила. Сейчас круглый год, даже зимой, есть замороженные ягоды из сада. Мы покупали соки ребенку в исключительных случаях, — пишет Вера Дубинина.

— Мамочки, зачем вы травите своих детей всякими кашами и прочим из магазина? Неужели вы такие ленивые? Купите сухофруктов, сварите ребенку компот, заварите шиповник, сделайте пюре из свежих овощей сами! зачем вы травите детей химией? — недоумевает Жанна Борисова.

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