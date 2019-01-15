За шесть лет выбросы предприятий в Челябинске сократятся на 20%

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-15T15:23:01+03:00

Смог в Челябинске обещают частично развеять к 2024 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Государство и бизнес потратят на это 35 млрд. рублей

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Исполнение комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу в Челябинске требует 35,6 млрд. рублей. Такую цифру озвучил сегодня, 15 января, региональный Росприроднадзор.

Речь идет о снижении выбросов от транспорта, от промышленных, теплоэнергетических предприятий и от частного сектора. Предполагается, что к 2024 году они сократятся на 20%.

Федеральная программа «Чистый воздух», в рамках которой и разработаны эти планы, включает мероприятия таких крупных промышленных предприятий, как ЧМК, «Мечел-Кокс», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Челябинский цинковый завод», «Фортум», филиал ООО «Завод ТЕХНО» г.Челябинск, завод «Минплита», ЧКПЗ, ЧТПЗ.

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