За шесть лет выбросы предприятий в Челябинске сократятся на 20%
Исполнение комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу в Челябинске требует 35,6 млрд. рублей. Такую цифру озвучил сегодня, 15 января, региональный Росприроднадзор.
Речь идет о снижении выбросов от транспорта, от промышленных, теплоэнергетических предприятий и от частного сектора. Предполагается, что к 2024 году они сократятся на 20%.
Федеральная программа «Чистый воздух», в рамках которой и разработаны эти планы, включает мероприятия таких крупных промышленных предприятий, как ЧМК, «Мечел-Кокс», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Челябинский цинковый завод», «Фортум», филиал ООО «Завод ТЕХНО» г.Челябинск, завод «Минплита», ЧКПЗ, ЧТПЗ.
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