В Челябинске отзывчивые пассажиры толкали троллейбус
В сети набирает популярность видеоролик, на котором десять человек толкают троллейбус. Общественный транспорт сломался в районе театра ЧТЗ. Судя по кадрам, пассажиры не растерялись и дружно вышли на улицу помочь водителю. Они своими силами вытолкнули махину с трамвайных путей.
Доброе дело попало на камеру видеорегистратора, проезжающего мимо автомобилста.
По словам очевидцев, благодаря отзывчивости челябинцев, троллейбус после происшествия продолжил путь по маршруту без задержек.
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Спасение троллейбуса.