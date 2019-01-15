В Челябинске отзывчивые пассажиры толкали троллейбус

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-15T16:51:46+03:00

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В сети набирает популярность видеоролик, на котором десять человек толкают троллейбус. Общественный транспорт сломался в районе театра ЧТЗ. Судя по кадрам, пассажиры не растерялись и дружно вышли на улицу помочь водителю. Они своими силами вытолкнули махину с трамвайных путей.

Доброе дело попало на камеру видеорегистратора, проезжающего мимо автомобилста.

По словам очевидцев, благодаря отзывчивости челябинцев, троллейбус после происшествия продолжил путь по маршруту без задержек.

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